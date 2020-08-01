Хоккеисты "Рубина" сыграют контрольные матчи 8 и 11 августа без зрителей
| Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте
Контрольные матчи в рамках подготовки к сезону тюменский клуб Высшей хоккейной лиги "Рубин" проведет 8 и 11 августа. Хоккеисты сыграют с югорчанами и "Зауральем", сообщает клуб.
Первым соперником подопечных Михаила Звягина станет "Югра" из Ханты-Мансийска. В условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции встречи состоятся без зрителей.
Поединки во дворце спорта "ПАРТИКОМ" начнутся в 16 часов.