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Хоккеисты "Рубина" сыграют контрольные матчи 8 и 11 августа без зрителей

Спорт, 16:02 01 августа 2020

ХК "Рубин" ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" ВКонтакте

Контрольные матчи в рамках подготовки к сезону тюменский клуб Высшей хоккейной лиги "Рубин" проведет 8 и 11 августа. Хоккеисты сыграют с югорчанами и "Зауральем", сообщает клуб.

Первым соперником подопечных Михаила Звягина станет "Югра" из Ханты-Мансийска. В условиях ограничений из-за коронавирусной инфекции встречи состоятся без зрителей.

Поединки во дворце спорта "ПАРТИКОМ" начнутся в 16 часов.

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