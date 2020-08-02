Александр Моор поздравил ветеранов и воинов с днем ВДВ

Благодаря знаниям и опыту, твердым жизненным принципам и высоким идеалам служения Отечеству российские десантники обеспечивают высочайший уровень безопасности нашей Родины.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя воинов-десантников и ветеранов "крылатой пехоты" с Днем Воздушно-десантных войск.

"Сегодня отмечается 90-летний юбилей со дня создания Воздушно-десантных войск. В рядах доблестных "голубых беретов" достойно служили и сейчас исполняют воинский долг тысячи тюменцев", - отметил глава региона.

Александр Моор пожелал тюменским десантникам здоровья и счастья, успехов на службе и в труде, а главное - мирного неба.

