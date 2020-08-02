Жителя Заводоуковского района задержали за избиение приятеля

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Охранника одного из предприятий Заводоуковского района задержали по подозрению в нанесении побоев. Застолье приятелей переросло в драку, сообщает УМВД Тюменской области.

52-летний житель села Новая Заимка обратился в медучреждение за помощью. Врачи диагностировали у мужчины многочисленные ссадины и перелом ребер и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Участковый уполномоченный опросил потерпевшего и задержал 45-летнего жителя Заводоуковского района, работающего охранником. Подозреваемый рассказал, что накануне он пришел в гости к своему знакомому.

Приятели употребляли алкогольные напитки. Неожиданно между ними возник спор, переросший в ссору и драку. Фигурант повалил потерпевшего на пол и начал наносить ему удары руками и ногами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. В отношении ранее не судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.