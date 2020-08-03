МФК "Тюмень" стартовал в серии плей-офф с двух побед

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" с двух побед стартовал в четвертьфинальной серии плей-офф российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

На своей площадке тюменцы принимали "Динамо-Самару". Первая игра завершилась с минимальным преимуществом хозяев - 1:0. Единственный гол в матче забил капитан МФК "Тюмень" Сергей Абрамович.

"После такого длительного перерыва было очень непривычно играть. Вроде все были настроены, заряжены, но действовали, как будто это товарищеский матч. Но со временем влились, и волжане начали играть агрессивнее, поэтому в конце получилась интересная игра. Да, мы забили один гол, но моментов создали достаточно" , - отметил Сергей Абрамович.

Основное время второго матча закончилось со счетом 2:2. В двух пятиминутных овертаймах команды вновь обменялись голами - 3:3. Победу сибирякам в серии пенальти принесли точные удары Андрея Батырева, Сергея Абрамовича и Бруно Таффи.

После матча главный тренер тюменцев Игорь Путилов выразил мнение, что победы заслуживали обе команды.

"Игра была равная, но это плей-офф, здесь нужно всегда выявлять победителя. Сегодня очень хорошо сыграли вратари. Поэтому все решалось в серии пенальти. Я всегда говорю – серия пенальти — это не лотерея, это мастерство игроков, работа тренерского, медицинского и административного штаба" , - подчеркнул Игорь Путилов.

Счет в серии до трех побед стал - 2:0. Следующий поединок команды проведут 5 августа в Москве.