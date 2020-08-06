Водитель и ребенок погибли в аварии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Водитель одной из иномарок и 11-летний ребенок из другой погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень 6 августа.

Информация поступила в дежурную часть УМВД России по ХМАО – Югре около 9 часов. На 925-м км дороги столкнулись два автомобиля.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и столкнулся с машиной Opel Astra, ехавшей во встречном направлении. Виновный водитель погиб на месте, во второй машине погиб 11-летний ребенок. Еще двое пассажиров получили травмы, их госпитализировали в медучреждение", — сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства уточняются.