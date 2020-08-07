Рагозин стал самым богатым депутатом Тюменской гордумы в 2019 году

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Депутат Тюменской городской думы Алексей Рагозин задекларировал самый большой среди коллег годовой доход - 73 млн рублей, говорится в деклараци за 2019 год, опубликованной на сайте думы.

В собственности депутата 1/2 доли квартиры площадью 74,3 кв. м, три земельных участка, два (1/17 доли) 572 и один на 3151 квадратов, два гаража на 18,1 и 25,9 кв. м, два нежелых помещения на 15,1 и 15,6 кв. м. В пользовании депутата квартира площадью 66,1 кв. м. Рагозин также владеет машиной ГАЗ-3102 и двумя прицепами к автомобилю 829450 и автомобилю LAV-81031D.

На втором месте Юрий Баранчук. Он заработал в прошлом году более 54 млн рублей. Виктор Бронников с 24,7 млн рублей замыкает тройку.

Председатель думы Евгений Заболотный с доходом чуть более 3,6 млн рублей находится в середине списка. Самые "скромные" доходы в декларации Евгения Бакро — 361 тыс. рублей.