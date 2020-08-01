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В Викуловском районе заготовили корма на зиму с запасом

Экономика, 10:24 11 августа 2020

phototyumen.ru

3 тыс. 676 т сена заготовили хозяйства Викуловского района. План выпонен на 123%.

В траншеи уложено 12 тыс. 749 т сенажа - на 3% больше плановых показателей. Такие данные привел замглавы Викуловского района, начальник управления сельского хозяйства Андрей Черняков.

Среди лидеров кормозаготовки он выделили ИП Михайлова и ИП Полуянов. Отметим, что всего заготовку грубых кормов в 2020 году вели девять хозяйств, сочных - пять.

"Качество травы в этом году похуже, поэтому скашивали больше площадей. Рассчитываем, что спрос на корма будет, поэтому хозяйства могут продать излишки и направить вырученные средства на развитие", - пояснил Андрей Черняков.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , заготовка кормов

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