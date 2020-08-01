Золотой шов заварили строители на Пуровском мосту
На стройке Пуровского моста завершился ключевой этап – мостовики соединили берега и заварили так называемый золотой шов. Работы на стройплощадке не останавливаются ни на минуту.
Об этом своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Впереди – устройство мостового полотна, гидроизоляции, водоотведения. Также предстоит смонтировать ограждения, положить асфальт, нанести разметку и установить знаки", - сказал глава округа.
Движение по Пуровскому мосту запустят к концу 2020 года. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов смогут навсегда забыть о сезонных проблемах с переправой, уверен Дмитрий Артюхов.
Анжела Лебедева