Золотой шов заварили строители на Пуровском мосту

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На стройке Пуровского моста завершился ключевой этап – мостовики соединили берега и заварили так называемый золотой шов. Работы на стройплощадке не останавливаются ни на минуту.

Об этом своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Впереди – устройство мостового полотна, гидроизоляции, водоотведения. Также предстоит смонтировать ограждения, положить асфальт, нанести разметку и установить знаки", - сказал глава округа.

Движение по Пуровскому мосту запустят к концу 2020 года. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов смогут навсегда забыть о сезонных проблемах с переправой, уверен Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева