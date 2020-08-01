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В Исетском районе отремонтировали теплосети и котельные

Экономика, 17:57 13 августа 2020

Фото: администрация Тюмени (архив)

Три участка теплотрассы общей протяженностью 1 км 240 метров отремонтировали к началу отопительного сезона в Исетском районе.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" заместитель главы по экономическим вопросам администрации Исетского района Кирилл Осокин, это участки на улицах Горького - 600 метров, Федосова - 400 метров и Строителей - 240 метров.

Из 34 котельных Исетского района полностью готовы к работе в отопительный сезон 31. В трех завершаются профилактические работы. За лето коммунальщики поменяли два котла, провели чистку и ревизию оборудования, настроили газовые датчики. Все котельные Исетского района работают на газу.

Готова к полной загрузке и единая диспетчерская. Все операторы и мастера котельных перед началом сезона пройдут ежегодную аттестацию.

Евгения Шевцова

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# Исетский район , котельные , ремонт , тепловые сети

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