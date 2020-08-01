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Тобольский "Тобол" уступил футболистам из Миасса

Спорт, 10:59 24 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередное поражение в первенстве России в третьем дивизионе (зона Урал и Западная Сибирь) потерпел тобольский "Тобол".

На своем поле тоболяки уступили "Торпедо" из Миасса со счетом 1:3. На 33 минуте Артем Логовчин вывел гостей вперед. В начале второго тайма 41-летний Константин Марков забил второй гол своей команды - 0:2. На 68 минуте игроки "Тобола" сократили отставание в счете. Пенальти точно реализовал Юрий Низовских. На 83 минуте точку в матче поставил игрок гостей Александр Киселев.

После очередного тура "Тобол" с одним набранным очком расположился на 10 строчке в турнирной таблице. 29 августа подопечные Петра Парахина сыграют в Коркино с местным "Шахтером".

Евгений Новоселов

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# Тобольск , ФК Тобол

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