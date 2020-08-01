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Ставки по образовательным кредитам снижены до 3% годовых

Экономика, 15:22 24 августа 2020

Фото: utmn.ru

Льготную ставку на уровне 3% годовых установило правительство РФ для образовательных кредитов. Срок погашения продлен до 15 лет, сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими.

По мнению премьера Михаила Мишустина, нововведение сделает их более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе. Уточняется, что льготная ставка в 3% может быть распространена на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в банк.

Также увеличен льготный период кредитования после окончания учебы - с трех до девяти месяцев. Это даст выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и не испытывать при этом чрезмерной финансовой нагрузки.

Михаил Мишустин напомнил, что изменения в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования были внесены правительством по поручению президента. Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость увеличения размера налогового вычета как на сам кредит, так и на проценты по нему.

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# кредиты , образование

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