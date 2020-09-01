Жители Юргинского района выберут депутатов сельской думы

| Фото: ИИЦ "Призыв" | Фото: ИИЦ "Призыв"

Выборы депутатов представительных органов сельских поселений пройдут в Юргинском районе в Единый день голосования, 13 сентября, сообщает АНО "Информационно-издательский центр "Призыв".

Всего на территории района будет замещено 82 мандата. На сегодня зарегистрировано 162 кандидата. В том числе представители четырех политических партий – "Единая Россия", "КПРФ", ЛДПР и Справедливая Россия.

Голосования пройдет в один день – 13 сентября. Однако, избиратели могут сделать свой выбор досрочно. В заявлении нужно указать причину досрочного голосования.

Сейчас идет процесс подготовки избирательных участков. Готовятся списки избирателей и бюллетени для голосования. В ближайшее время участковые комиссии получат средства индивидуальной защиты.