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Волейболистки "Тюмени-ТюмГУ" начнут борьбу за Кубок России в Екатеринбурге

Спорт, 16:03 07 сентября 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки клуба "Тюмень-ТюмГУ" примут участие в матчах предварительного этапа Кубка России в Екатеринбурге с 8 по 13 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

В столице Урала подопечным Натальи Чумаковой предстоит провести пять поединков. Их соперницами станут хозяйки площадки – "Уралочка-НТМК", а также резервный состав этого клуба, красноярский "Енисей", "Динамо-Метар" из Челябинска и "Сахалин" из Южно-Сахалинска. Для обновленной тюменской команды это будут первые официальные матчи сезона.

Встречи предварительного этапа также состоятся в Калининграде, Казани и Липецке. В полуфинальный раунд из каждой группы выйдут по три лучших команды.

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# волейбол , Тюмень-ТюмГУ

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