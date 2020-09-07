Волейболистки "Тюмени-ТюмГУ" начнут борьбу за Кубок России в Екатеринбурге

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейболистки клуба "Тюмень-ТюмГУ" примут участие в матчах предварительного этапа Кубка России в Екатеринбурге с 8 по 13 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

В столице Урала подопечным Натальи Чумаковой предстоит провести пять поединков. Их соперницами станут хозяйки площадки – "Уралочка-НТМК", а также резервный состав этого клуба, красноярский "Енисей", "Динамо-Метар" из Челябинска и "Сахалин" из Южно-Сахалинска. Для обновленной тюменской команды это будут первые официальные матчи сезона.

Встречи предварительного этапа также состоятся в Калининграде, Казани и Липецке. В полуфинальный раунд из каждой группы выйдут по три лучших команды.