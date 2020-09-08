В Тюменской области ученик умер на уроке физкультуры

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ученик 11 класса гимназии № 12 в Тюмени скончался на уроке физкультуры, сообщает департамент образования администрации города.

Во время бега ученик остановился, присел и упал. Первую помощь оказали медработник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти ученика не удалось.

У школьника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было.

Предположительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.

Сотрудники следственного управления СК России по Тюменской области устанавливают обстоятельства несчастного случая.