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В Тюменской области ученик умер на уроке физкультуры

Происшествия, 19:15 08 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ученик 11 класса гимназии № 12 в Тюмени скончался на уроке физкультуры, сообщает департамент образования администрации города.

Во время бега ученик остановился, присел и упал. Первую помощь оказали медработник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти ученика не удалось.

У школьника была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Перед уроком жалоб на здоровье не было.

Предположительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность.

Сотрудники следственного управления СК России по Тюменской области устанавливают обстоятельства несчастного случая.

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# урок физкультуры , школа

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