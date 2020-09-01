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В Исетском районе сеют озимые и готовят почву под будущий урожай

Экономика, 15:01 12 сентября 2020

mcx.ru

Более 1 тыс. 300 га озимых культур засеяли аграрии Исетского района - 89% от плана.

В районе продолжается подготовка почвы под урожай 2021 года. По данным отдела сельского хозяйства администрации Исетского района, всего обработано 24 тыс. 333 га - 40% плана. Вспашку зяби ведут по мере уборки зернового клина.

"Сельскохозяйственный год практически идет к завершению. Уже сейчас видно, что у аграриев района есть большой потенциал для дальнейшего развития", - отметили в администрации.

Под будущий урожай засыпано 13 тыс. тонн зерна - 93% плана. Общий намолот по данным на 12 сентября в районе составил более 120 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, средняя урожайность - 26,5 ц/га.

Евгения Шевцова

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# Исетский район , озимые культуры , урожай

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