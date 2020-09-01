Моор проконтролировал строительство водовода к селам Тюменского района

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Водовод к селам Каскара, Ембаево, Яр и к деревне Тураево Тюменского района готов на 55%. Строительство объекта проконтролировал губернатор Тюменской области Александр Моор 10 сентября.

Для обеспечения жителей чистой питьевой водой проложат 24 км трубопроводов разного диаметра от 110 до 630 мм. Уже построены полуторакилометровые сети от магистрального водопровода к Яру, трубопровод такой же длины, но уже до Ембаево скоро будет готов.

Специалисты приступили к возведению водовода между Ембаево и Тураево. Работают по большей части бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения, в день прокладывают около 200 метров трубы.

Соединить населенные пункты с магистральным водоводом и начать централизованную подачу воды от Велижанских водоочистных сооружений планируют в 4 квартале 2020 года. Бесперебойную работу сетей обеспечит повысительная насосная станция.

Монтаж трубопровода осуществляется по большей части бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения, там, где это нерационально, ведут работы открытым способом. В день строители укладывают около 200 метров трубы.

Напомним, что строительство сетей в села Каскара, Ембаево, Яр и деревню Тураево ведется в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и ООО "Тюмень Водоканал".

Дарья Казакова