Вторая очередь реконструкции Велижанского водозабора стартовала в Тюмени

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Реконструкция второй очереди началась на Велижанском водозаборе. Рабочие снимают старые фильтры и меняют воздуходувное оборудование.

По словам генерального директора "Тюмень Водоканала" Андрея Максимова, здесь установят такие же современные системы, как на первой очереди. Напомним, ее открыли 10 сентября. Вместо скорых фильтров теперь здесь работает система аэрации-дегазации с 300 дисковыми мелкопузырчатыми аэраторами. Они обеспечивают окислительный процесс, удаляя из воды примеси железа и аммиака, а также насыщают воду кислородом.

Однако самое важное в фильтрах – инновационная комбинированная загрузка. Кроме кварцевого песка в нее входит материал "Бризант", удаляющий типичные для тюменской воды железо и марганец на молекулярном уровне. Такую же смесь загрузят в фильтры второй очереди.

Как отметил Андрей Максимов, работы на второй очереди планируют завершить в декабре 2020 года. Полная проектная мощность Велижанского водозабора к этому времени составит 147 тыс. 500 куб. м. Сейчас водозабор пропускает около 60 куб. м в сутки.

После "Тюмень Водоканал" приступит к реконструкции Метелевского водозабора. "Так как подача воды в город идет из двух источников, чтобы остановить Метелевский водозабор, надо закончить с Велижанским. Сейчас завершается проектирование по Метелево, работы начнутся в 2021 году. Здесь так же будет реконструкция смесителей, отстойников, такая же комбинированная загрузка в фильтрах и инновационное оборудование", - пояснил Андрей Максимов.

Евгения Шевцова