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В Тюменской области явка на выборах на 12.00 превысила 12%

Политика, 12:18 13 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Явка на выборах в Тюменской области на 12 часов с учетом досрочного голосования составила 12,91%, проголосовали 80 тыс. 256 человек, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

Все 815 избирательных участков открылись вовремя.

"Сегодня были подведены итоги досрочного голосования, которое проходило со 2 по 12 сентября. В регионе досрочно проголосовали 24 тысячи 472 человека или 3,94 процента от общего количества избирателей. За процедурой досрочного голосования следили наблюдатели от парламентских партий. Каких-либо нарушений выявлено не было", - отметил председатель облизбиркома.

Явка на дополнительных выборах депутата облдумы по 17-му избирательному округу, который расположен в Центральном административном округе Тюмени равна 4,94%.

Явка на выборах думы Заводоуковского городского округа - 12,25%, на выборах Ишимской городской думы - 20,31%, на выборах Тобольской городской думы - 8,62%, на выборах думы Тюменского района - 7,76%, на выборах думы Уватского района - 15,6%.

"В облизбирком поступило несколько обращений от граждан, все они находятся на проверке", - сообщил Игорь Халин.

Евгений Бабенко

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# единый день голосования , Игорь Халин , явка

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