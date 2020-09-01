Вячеслав Вахрин пояснил, как газификация станет бесплатной для населения

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Механизм, при котором газификация станет совсем бесплатной для населения, в Тюменской области не так сложно внедрить, сказал заместитель губернатора области Вячеслав Вахрин.

Он напомнил, что регион стал одним из пилотных, где окончательно отработают вопросы по изменению российского законодательства в сфере газификации. Также президент России Владимир Путин поручил разработать механизм, чтобы газификация стала совсем бесплатной для гражданина.

"Технологическое присоединение протяженностью до 200 метров стоит 45 тыс. рублей – это льготная цена. Плюс около 40 тыс. рублей нужно потратить на внутридомовую часть. Для селянина это значительные средства. Когда у него нет таких денег, он остается без газа", - пояснил замгубернатора.

В Тюменской области стали включать в программу газификации отвод от уличного газопровода до земельного участка, который и стоил 45 тыс. рублей. Осталась плата за врезку – около 2 тыс. 800 рублей. Плюс льготным категориям граждан – всего 42 категории – стали выделять субсидию на внутридомовые затраты по газификации – до 40 тыс. рублей.

Так селяне получили возможность подключиться к газу менее чем за 3 тыс. вместо 85 тыс. рублей. В среднем по стране подключение к трубе обходится гражданам от 45 до 280 тыс. рублей.

На это обратили внимание на федеральном уровне - тюменскую модель поручено распространить по всей стране в кратчайшие сроки.

"Мы можем так же включить эти 2 тыс. 800 рублей в программу газификации, и это будет большой шаг вперед. В целом такие вопросы требуют глубокой проработки и много времени, но их нужно решать. Наш регион в этом планомерно движется вперед и дает такие запросы на федеральный уровень регулярно", - заключил Вячеслав Вахрин.

Опыт Тюменской области по газификации признан самым удачным и уникальным для страны. Его основные принципы внедрят во всех регионах России.

Евгения Шевцова