В Тюмени пройдут соревнования в точности прогнозирования цены на нефть среди нейросетей

Фото оперштаба по Тюменской области Фото оперштаба по Тюменской области

Конкурс "Нейронефть" пройдет в Тюмени в рамках XI Тюменского нефтегазового форума с 18 по 23 сентября. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Соревнование по точности прогнозирования цены на нефть среди нейросетей выявит лучших. Команда разработчиков, которая представит лучший продукт, получит денежный приз. Общий призовой фонд проекта составляет 850 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходима регистрация, которая завершится 17 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке. Победителей назовут 23 сентября.