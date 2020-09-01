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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени пройдут соревнования в точности прогнозирования цены на нефть среди нейросетей

Экономика, 12:53 16 сентября 2020

Фото оперштаба по Тюменской области

Конкурс "Нейронефть" пройдет в Тюмени в рамках XI Тюменского нефтегазового форума с 18 по 23 сентября. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Соревнование по точности прогнозирования цены на нефть среди нейросетей выявит лучших. Команда разработчиков, которая представит лучший продукт, получит денежный приз. Общий призовой фонд проекта составляет 850 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходима регистрация, которая завершится 17 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности можно по ссылке. Победителей назовут 23 сентября.

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# информационные технологии , ТНФ

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