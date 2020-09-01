Тюменские пенсионеры бесплатно занимаются в "Антее"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Возможность заниматься атлетической и суставной гимнастикой бесплатно получили тюменцы в возрасте от 65 лет в атлетическом клубе "Антей", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Социальный проект запустили несколько дней назад. По словам организатора, группы оказались заполнены буквально за пару дней. Сейчас всех желающих записывают в резерв. В случае, если кто-то из действующих участников не сможет посещать занятия по каким-то причинам, авторы проекта будут приглашать людей из резерва.

“Возрастная группа 65+ оказалась самой уязвимой в период пандемии и дольше всех находилась на самоизоляции. С учетом потребностей людей старшего поколения в грамотном, постепенном восстановлении двигательной активности приняли решение помочь горожанам вернуться к привычному ритму жизни и утраченной физической форме”, — прокомментировала исполнительный директор АК "Антей" Ольга Гаврилова.

С пенсионерами работают пять тренеров, за каждым специалистом закреплено по три мини-группы, в которые входит по пять человек.

"Наша цель – поддержать физическую форму представителей старшего поколения. Не секрет, что у многих в зрелом возрасте есть хронические заболевания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому учитываем состояние и особенности здоровья каждого. Участники проекта делают одну и ту же работу, только нагрузка, количество повторов и подходов отличается", — рассказал инструктор, куратор одной из групп Артем Култаев.

Социальный проект для пенсионеров в "Антее" будет длиться до конца 2020 года. Записаться в резерв можно по телефону 67-20-19.