Валерий Фальков вручил коллективу ТюмГУ благодарность премьер-министра
Благодарность председателя правительства России Михаила Мишустина коллективу Тюменского государственного университета вручил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на торжественном заседании ученого совета вуза, посвященном 90-летию ТюмГУ.
"Современное лицо университета сформировалось благодаря усилиям сотен людей - студентов и преподавателей. Огромное спасибо всем. Университет находится в хорошей физической и интеллектуальной форме. Благодаря помощи региона он обновил материально-техническую базу и уверенно движется вперед", - заявил Валерий Фальков.
Самое важное для вуза - двигаться к статусу исследовательского университета, помогать губернатору Тюменской области и его команде достигать амбициозных целей, которые стоят перед регионом, развивая кооперацию с лучшими отечественными и зарубежными образовательными и научными центрами, подчеркнул министр.
Выпускников Тюменского госуниверситета можно найти на любом предприятии региона, отметил в приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Я сам очень горжусь дипломом ТюмГУ. Сегодня наши вузы, в том числе ТюмГУ, являются фундаментом для формирования новой экономики региона. Потенциал у нас точно есть. Уверен, что впереди - новые проекты. Регион будет поддерживать наши университеты в их стремлении меняться к лучшему", - подчеркнул губернатор.
Министр и глава региона вручили работникам ТюмГУ награды за добросовестный труд и вклад в развитие образования.
Новыми драйверами развития ТюмГУ станут усиление естественно-научного ядра, трансформация образовательного пространства и индивидуальные образовательные траектории, а также цифровизация, рассказал врио ректора Иван Романчук.
Евгений Бабенко