Валерий Фальков вручил коллективу ТюмГУ благодарность премьер-министра

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Благодарность председателя правительства России Михаила Мишустина коллективу Тюменского государственного университета вручил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на торжественном заседании ученого совета вуза, посвященном 90-летию ТюмГУ.

"Современное лицо университета сформировалось благодаря усилиям сотен людей - студентов и преподавателей. Огромное спасибо всем. Университет находится в хорошей физической и интеллектуальной форме. Благодаря помощи региона он обновил материально-техническую базу и уверенно движется вперед", - заявил Валерий Фальков.

Самое важное для вуза - двигаться к статусу исследовательского университета, помогать губернатору Тюменской области и его команде достигать амбициозных целей, которые стоят перед регионом, развивая кооперацию с лучшими отечественными и зарубежными образовательными и научными центрами, подчеркнул министр.

Выпускников Тюменского госуниверситета можно найти на любом предприятии региона, отметил в приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Я сам очень горжусь дипломом ТюмГУ. Сегодня наши вузы, в том числе ТюмГУ, являются фундаментом для формирования новой экономики региона. Потенциал у нас точно есть. Уверен, что впереди - новые проекты. Регион будет поддерживать наши университеты в их стремлении меняться к лучшему", - подчеркнул губернатор.

Министр и глава региона вручили работникам ТюмГУ награды за добросовестный труд и вклад в развитие образования.

Новыми драйверами развития ТюмГУ станут усиление естественно-научного ядра, трансформация образовательного пространства и индивидуальные образовательные траектории, а также цифровизация, рассказал врио ректора Иван Романчук.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко