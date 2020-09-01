Восемь квартир получат работники социальной сферы Голышмановского округа

| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru/ | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru/

Восемь семей с. Черемшанка Голышмановского поселения отметят новоселье в доме, в котором ранее находился детский сад. Здание отремонтировали, создали квартиры разной планировки для работников социальной сферы села.

Работы на объекте велись более года. В проект вложены средства бюджета округа. Дом находится в муниципальной собственности, но отработав в селе определенный срок, жильцы смогут квартиры приватизировать.

Реконструкция здания детсада в жилой дом – первый опыт в Голышмановском городском округе. Практика перевода неиспользуемых объектов в жилье будет продолжена, отметил глава муниципалитета Александр Ледаков.

"Подобного рода планы у нас есть: в Средних Чирках детский сад также из отдельного помещения выведен. Под этот объект изготовим проектно-сметную документацию. Как только она будет готова, определим затраты и примем решение о реконструкции, предоставлении квартир нуждающимся в жилье. Это правильное и обоснованное решение, потому что эти здания капитальные, их переделка не так затратна, как строительство нового жилья", - сказал он.

Анжела Лебедева