  • 24 сентября 202024.09.2020четверг
  • USD76,3545
    EUR89,2508
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Если скромно жить, то выжить можно - Корепанов об исполнении бюджета

Политика, 15:41 24 сентября 2020

duma72.ru Сергей Корепанов | Фото: duma72.ru

Впереди Тюменскую область ждут непростые времена, сказал председатель областной думы Сергей Корепанов по итогам первого пленарного заседания областного парламента 24 сентября.

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета области в первом полугодии.

"Ситуация не критическая, но сложная, - подчеркнул он. - По итогам полугодия мы по сравнению с прошлым годом недобрали в бюджет 23 млрд рублей. По итогам восьми месяцев эта сумма составила уже около 45 млрд рублей. Если скромно жить, то выжить можно", - сказал он.

Спикер отметил, что неизвестно, что будет дальше, какими будут цена на нефть, курс доллара, как будет работать малый бизнес.

По его словам, предстоит серьезная работа: "Исходя из июльского указа президента, финансирование приоритетных национальных проектов сокращаться не будет. Поэтому можно сказать, что еще одно направление, над которым мы будем работать – это контроль за реализацией приоритетных национальных проектов. Сегодня было рассмотрено шесть областных программы, которые направлены на их реализацию".

Председатель областной думы остановился на вопросах помощи людям более других пострадавших от пандемии. "Речь идет о семьях с детьми, о безработных, о малообеспеченных, о медицинских работниках, о педагогах, - пояснил он. - Эта работа будет проводиться в оперативном режиме".

Депутаты областной думы рассмотрели более сорока вопросов, внесли коррективы в ряд законов Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# облдума , Сергей Корепанов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:25 24.09.2020Тюменские депутаты одобрили исполнение городского бюджета
15:41 24.09.2020Если скромно жить, то выжить можно - Корепанов об исполнении бюджета
15:19 24.09.2020Тюменская областная дума внесет изменения в законы во исполнение новых норм Конституции
14:57 24.09.2020Жители Тюменской области на всех выборах будут голосовать несколько дней