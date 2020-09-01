Если скромно жить, то выжить можно - Корепанов об исполнении бюджета

Сергей Корепанов | Фото: duma72.ru Сергей Корепанов | Фото: duma72.ru

Впереди Тюменскую область ждут непростые времена, сказал председатель областной думы Сергей Корепанов по итогам первого пленарного заседания областного парламента 24 сентября.

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета области в первом полугодии.

"Ситуация не критическая, но сложная, - подчеркнул он. - По итогам полугодия мы по сравнению с прошлым годом недобрали в бюджет 23 млрд рублей. По итогам восьми месяцев эта сумма составила уже около 45 млрд рублей. Если скромно жить, то выжить можно", - сказал он.

Спикер отметил, что неизвестно, что будет дальше, какими будут цена на нефть, курс доллара, как будет работать малый бизнес.

По его словам, предстоит серьезная работа: "Исходя из июльского указа президента, финансирование приоритетных национальных проектов сокращаться не будет. Поэтому можно сказать, что еще одно направление, над которым мы будем работать – это контроль за реализацией приоритетных национальных проектов. Сегодня было рассмотрено шесть областных программы, которые направлены на их реализацию".

Председатель областной думы остановился на вопросах помощи людям более других пострадавших от пандемии. "Речь идет о семьях с детьми, о безработных, о малообеспеченных, о медицинских работниках, о педагогах, - пояснил он. - Эта работа будет проводиться в оперативном режиме".

Депутаты областной думы рассмотрели более сорока вопросов, внесли коррективы в ряд законов Тюменской области.