Главу Тюменского района переизбрали на новый срок

Светлана Иванова | Фото: администрация Тюменского района Светлана Иванова | Фото: администрация Тюменского района

Светлану Иванову переизбрали главой Тюменского района. На первом заседании думы района четвертого созыва за нее проголосовали все 15 депутатов. В конкурсе участвовали три кандидата.

Председателем думы Тюменского района единогласно избран Валентин Клименко.

"От решений вновь избранных думы и главы зависит, как дальше будет развиваться Тюменский район, который мы не зря называем столичным. У района хорошие инвестиционные перспективы, здесь сосредоточена четверть агропромышленного потенциала региона. Наша с вами основная задача заключается в повышении качества жизни людей. Для этого необходимо, в первую очередь, вести постоянный диалог с жителями", - обратился к участникам заседания губернатор Тюменской области Александр Моор.

Светлана Иванова на посту в числе основных направлений работы назвала дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственного кластера, создание благоприятного инвестиционного климата. "Главный приоритет - это создание комфортной среды для жизни людей", - сказала она.

Светлана Иванова родилась 23 августа 1973 года в Заводоуковске. Впервые назначена на должность главы администрации Тюменского района 27 февраля 2015 года.

Евгений Бабенко