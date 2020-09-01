"Тюменский легион" обменялся победами с хоккеистами из Оренбурга

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Две встречи в рамках чемпионата МХЛ провели хоккеисты "Тюменского легиона", сообщает пресс-служба клуба.

Сибиряки на домашнем льду принимали команду "Сарматы" из Оренбурга. В первой игре тюменцы одержали победу в овертайме – 2:1. В повторном поединке уступили в основное время с таким же счетом. В обеих встречах последний рубеж хозяев защищал Алексей Щетилин.

"Хорошие игры провели. Во втором матче нас сильно подвели удаления и индивидуальные ошибки. Если в первой игре выполняли тренерскую установку, все получалось и победили, то во втором матче ошибались, много удалялись. Следующий соперник – тольяттинская "Ладья". Будем играть на победу. Надо настраиваться на тяжелую борьбу", - отметил Щетилин.