Инструкторы проекта "Десант здоровья" проводят производственные зарядки

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

10 инструкторов проводят зарядки на своих предприятиях. Все они прошли обучение и получили сертификаты в рамках областного проекта "Десант здоровья".

Участниками оздоровительного проекта стали: группа компаний "ТюмБИТ", детский центр "Алые паруса", ГУ ОПФР по Тюменской области, ООО "Газпром межрегионгаз Север", ООО "Газпромнефть-Ямал" и МАДОУ №85 Тюмени.

Видео с производственных зарядок инструкторы должны направлять организаторам. По итогам, выберут победителя проекта.

"Десант здоровья" реализуется в Тюмени в три этапа. Первым стал фестиваль трудовых коллективов "Квест: спорт, искусство, интеллект". Команды проходили спортивные и творческие состязания.

Далее инструкторы прошли обучение на семинаре. 5 октября им вручили сертификаты. Инструкторы готовят планы или дорожные карты по внедрению знаний на предприятиях, организациях. Завершающим этапом станет подготовка видеоролика о практике.

"Для победы в конкурсе "Лучший спортивный инструктор" нужно набрать наибольшее количество баллов. В этом деле важно учесть особенности своего трудового коллектива и замотивировать коллег, четко проработать план мероприятий, а также применить инновационный подход в проведении занятий", - говорят организаторы.

Напомним, проект "Десант здоровья" Олимпийского совета Тюменской области реализуется субсидию регионального правительства.