  • 9 октября 20209.10.2020пятница
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский пенсионер отдал мошеннику 600 тысяч рублей

Происшествия, 11:25 09 октября 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жертвой мошенников стал 60-летний тюменец. Лжебанкир выманил у пожилого мужчины 600 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюмени.

Позвонивший представился тюменцу сотрудником банка и рассказал, что с его банковской карты неизвестные пытаются снять деньги. Чтобы спасти сбережения, необходимо срочно приостановить операции.

Разговор сопровождался фоновым шумом call-центра, что помогло ввести потерпевшего в заблуждение. Мужчина озвучил мошенникам данные карты и трехзначный код на оборотной стороне. После чего со счета были списаны 600 тыс. рублей. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:00 09.10.2020Тюменских инспекторов ДПС будут судить за превышение должностных полномочий
11:25 09.10.2020Тюменский пенсионер отдал мошеннику 600 тысяч рублей
11:00 09.10.2020Мошенник обманул тюменца на 130 тысяч рублей
15:13 08.10.2020Жителю Вагайского района грозит срок за вырубку 300 деревьев