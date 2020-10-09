Тюменский пенсионер отдал мошеннику 600 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жертвой мошенников стал 60-летний тюменец. Лжебанкир выманил у пожилого мужчины 600 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюмени.

Позвонивший представился тюменцу сотрудником банка и рассказал, что с его банковской карты неизвестные пытаются снять деньги. Чтобы спасти сбережения, необходимо срочно приостановить операции.

Разговор сопровождался фоновым шумом call-центра, что помогло ввести потерпевшего в заблуждение. Мужчина озвучил мошенникам данные карты и трехзначный код на оборотной стороне. После чего со счета были списаны 600 тыс. рублей. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности злоумышленников.