Расходы бюджета Тюменской области в 2020 году вырастут на 12 млрд рублей

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Расходы бюджета Тюменской области на 2020 год предлагается увеличить почти на 12 млрд рублей. На заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам депутаты обсудили законопроект "О внесении изменений в закон Тюменской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Разработка законопроекта, сообщает пресс-служба областной думы, обусловлена необходимостью корректировки показателей бюджета на 2020 год в связи с ожидаемым поступлением налоговых и неналоговых доходов и необходимостью перераспределения ассигнований с учетом текущих приоритетов.

"Предстоит приостановить некоторые проекты, - прокомментировал сложившуюся экономическую ситуацию депутат Сергей Медведев. - Это касается объектов строительства, где еще не выполнена проектная документация. Расходы областного бюджета на 2020 год предлагается увеличить почти на 12 миллиардов рублей. Средства заложены на исполнение программы "Сотрудничество", на финансирование мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, на сферы здравоохранения и социальной защиты".

Из 28 государственных программ, реализуемых на территории юга Тюменской области, объемы финансирования на 2020 год увеличиваются по 15 программам.

Окончательное решение по проекту закона "О внесении изменений в закон Тюменской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" будет принято на заседание Тюменской областной думы 22 октября.

Борис Олейник