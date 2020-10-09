Елена Бойко: затягивание ремонта крыш недопустимо

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Елена Бойко проверила ход капитального ремонта кровель домов в своем избирательном округе. Вместе с представителями областного фонда капитального ремонта, городского департамента ЖКХ, службы технического контроля и управляющих компаний она побывала на трех объектах.

По ул. Ватутина, 10 и проезду Шаимский, 14а работы близятся к завершению. Однако ситуация с домом № 84 по ул. Шишкова вызвала у депутата озабоченность – от жильцов девятиэтажки поступают жалобы на постоянное подтопление квартир. Потопы доходили до восьмого этажа.

"Я увидела, что работы там выполнены от силы на 10-20 процентов, при этом срок исполнения контракта истек еще 20 июля. Подрядчик давно просрочил дату завершения ремонта, сославшись на то, что в пандемию у нее были проблемы с привлечением рабочей силы, - заметила Елена Бойко.– Я понимаю эмоции людей, которые здесь живут. Жители осознают важность ремонта, и они готовы потерпеть все неудобства, но когда работы затягивают не на один месяц, а на носу зима, и при этом подрядная организация не идет на контакт с пострадавшими от протечек жителями, терпение у них заканчивается. Такое отношение не допустимо".

Депутат считает, что эти вопросы нужно решать, идти на взаимодействие с жильцами подтопленных квартир, разговаривать с людьми, в том числе и по возмещению ущерба. Елена Бойко продолжит держать на личном контроле ситуацию с ремонтами крыш в многоквартирных домах в своем избирательном округе.

Николай Ступников