В Тюменской области модернизируется предприятия мясной и молочной промышленности

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Модернизация и техническое перевооружение предприятий мясной и молочной промышленности – одна из важнейших целей региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 − 2020 годы. Только за 2019 год, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, предоставлена государственная поддержка в размере 21,392 млн рублей на приобретение нового технологического, холодильного и лабораторного оборудования ООО "Тюменьмолоко" (15,933 млн рублей), АО "Золотые луга" (5,459 млн рублей).

Субсидии на создание и развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в животноводстве из средств областного бюджета получили 19 сельскохозтоваропроизводителей из 13 районов области на общую сумму 55,869 млн рублей.

Приобретено 4 комплекта стойлового оборудования, 17 единиц групповых поилок. 3 комплекта системы поения, 14 комплектов систем автоматической вентиляции, 8 комплектов доильных установок, 4 единицы доильных аппаратов, 11 единиц охладителей молока, 43 комплектов оборудования навозоудаления, 2 единицы "молочного такси", 6 единиц чесалок для крупного рогатого скота, 2 комплекта системы управления дойкой и стадом.

В 2020 году техническое перевооружение предприятий мясной и молочной промышленности Тюменской области продолжается.