  • 12 октября 202012.10.2020понедельник
  • USD77,0284
    EUR90,7163
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В домах на улице Мелиораторов капремонт идет по плану, убедился депутат гордумы

Политика, 13:31 12 октября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Качество капитального ремонта в домах № 42 и № 48 по ул. Мелиораторов в Тюмени проверил депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев. Несмотря на трудности, вызванные пандемией и погодой, подрядная организация делает все для сдачи объектов в срок.

Исполнение плана в день проверки составило 35 и 90% соответственно. После общения со специалистами депутат остался доволен промежуточными результатами работы и пожелал подрядчикам успешного завершения ремонта.

Напомним, работы идут в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , депутат , крыши , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 12.10.2020В домах на улице Мелиораторов капремонт идет по плану, убедился депутат гордумы
12:40 12.10.2020Петр Вагин назначен заместителем главы Тюмени
12:25 12.10.2020Тюменская область стала пилотным регионом для нового формата госуслуг в соцсфере
17:27 09.10.2020В Тюменской области ввели в оборот более 280 га сельхозземель