В домах на улице Мелиораторов капремонт идет по плану, убедился депутат гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Качество капитального ремонта в домах № 42 и № 48 по ул. Мелиораторов в Тюмени проверил депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев. Несмотря на трудности, вызванные пандемией и погодой, подрядная организация делает все для сдачи объектов в срок.

Исполнение плана в день проверки составило 35 и 90% соответственно. После общения со специалистами депутат остался доволен промежуточными результатами работы и пожелал подрядчикам успешного завершения ремонта.

Напомним, работы идут в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Николай Ступников