Дачную амнистию планируют продлить еще на пять лет

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить "дачную амнистию" на 5 лет — до 1 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

Председатель комитета Павел Крашенинников напомнил, что "дачная амнистия" действует уже 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т. д.

Отдельные положения "дачной амнистии" — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты правообладатели участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов (вступил в силу 4 августа 2018 года). То еесть о начале и завершении строительства объектов ИЖС и садовых домов нужно будет уведомлять орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. Тот в свою очередь принимает решение о согласовании параметров строящегося дома и направляет все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.

Вместе с тем до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года), и не получали разрешение на строительство. Такие граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой.

Таким образом, после 1 марта 2021 года действие указанных положений "дачной амнистии" прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость.

Законопроектом, в частности, предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие "дачной амнистии" продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Также предлагается продлить на 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (т. е. до введения уведомительного порядка). Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.