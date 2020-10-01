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Жителя Тюменской области накажут за пьяную езду на мопеде без прав

Происшествия, 12:14 13 октября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

28-летнему жителю Исетского района грозит административный арест или штраф за езду на мопеде без прав в пьяном виде. Нарушителя остановили на автодороге Шадринск — Ялуторовск утром 13 октября, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Как выяснили инспекторы, мужчина не имеет прав на управление транспортом. К тому же он был нетрезв. Показания алкотестера составили 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Графу для объяснений в административном материале водитель заполнил с трудом. Был краток: "Употреблял алкоголь. С утра поехал. Виноват". Автоинспекторам селянин сообщил, что повез вещи к другу из одной деревни в другую", — рассказали в региональной ГИБДД.

Мопед поместили на специальную площадку. На водителя составили административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения и отсутствие прав. Нарушителю грозит административный арест от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тыс. рублей.

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# арест , ГИБДД Тюменской области , штрафы

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