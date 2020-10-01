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Жительницу Абатского района подозревают в ложном заявлении об изнасиловании

Происшествия, 12:41 14 октября 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Жительницу Абатского района подозревают в ложном доносе. По версии следователей, 21-летняя женщина солгала, обвинив знакомого в изнасиловании, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Проверив заявление женщины о совершении в отношении нее тяжкого преступления, следователь установил, что сообщенные ей сведения не соответствуют действительности. Было возбуждено уголовное дело.

В следственном комитете напомнили, что санкция ч. 2 статьи 306 УК предусматривает штраф от 100 до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

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# Абатский район , ложный донос , следователи , уголовное дело

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