Жительницу Абатского района подозревают в ложном заявлении об изнасиловании

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Жительницу Абатского района подозревают в ложном доносе. По версии следователей, 21-летняя женщина солгала, обвинив знакомого в изнасиловании, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Проверив заявление женщины о совершении в отношении нее тяжкого преступления, следователь установил, что сообщенные ей сведения не соответствуют действительности. Было возбуждено уголовное дело.

В следственном комитете напомнили, что санкция ч. 2 статьи 306 УК предусматривает штраф от 100 до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.