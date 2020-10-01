Лже-следователь обманул селянку на 166 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жительница с. Вагай оформила на свое имя два кредита и перевела более мошеннику 166 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Женщине поступил телефонный звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита.

Когда выяснилось, что никакой заявки женщина не отправляла, звонивший представился уже следователем и пояснил, что проводит расследование. Доверчивая женщина согласилась помочь и, выполнив все рекомендации звонившего, оформила на себя два кредита. После чего перевела 166 тыс. рублей на счет, который ей продиктовал ей "следователь".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.