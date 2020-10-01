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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюменской области угнал и разбил иномарку родственника

Происшествия, 15:31 21 октября 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в угоне задержали полицейские в Ярковском районе, сообщает Тобольский МО МВД России. Племянник уехал из гостей на иномарке своего дяди и разбил ее, съехав в кювет. Автомобиль восстановлению не подлежит.

В дежурную часть Ярково обратился местный житель с заявлением об угоне Hyundai. В это же время дежурный получил сообщение, что вблизи д. Березов Яр в канаве найден поврежденный автомобиль. Стражи порядка установили, что найденная машина принадлежит заявителю.

Полицейские установили, что в день угона к селянину приезжал племянник. Когда дядя проснулся утром, он обнаружил, что родственника и машины нет. Подозреваемого задержали в с. Верхнесидорово.

26-летний ранее судимый мужчина свою вину признал и рассказал, что когда дядя уснул, он решил уехать домой на его автомобиле. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, машина несколько раз перевернулась.

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# уголовное дело , угон

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