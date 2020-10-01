Тюменские депутаты оперативно реагируют на обращения избирателей

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Нарушить согласованный с жителями план благоустройства двора помешал подрядчикам депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков. С проблемой к нему обратились жильцы дома № 89 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Собственники были обеспокоены тем, что подрядчик отступил от принятого вместе с жителями плана благоустройства и отказался прокладывать пешеходную дорожку от первого подъезда к основному тротуару.

Алексей Чирков встретился с представителями подрядной организации, чтобы разобраться в этом вопросе. Оказалось, подрядчик решил, что тротуар в обозначенном жильцами месте не нужен.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

"Утвержденный с участием жильцов дома план благоустройства является обязательным документом, отступать от которого по личному усмотрению подрядчик не имеет права. Прежде всего, дворовые территории благоустраивают для тех, кто будет пользоваться этой площадью, поэтому мы должны следовать совместно разработанному плану", – уверен депутат.

После официального запроса Алексея Чиркова в управу Ленинского округа представители службы заказчика проконтролировали, чтобы работы были проведены в соответствии с проектом. Горожане направили депутату письмо с благодарностью за проделанную работу.

Депутат Юрий Коновалов отреагировал на сообщения от жителей домов по ул. Федюнинского в районе пруда Южный. Рядом с домом № 7 находится сетевой гипермаркет, вдоль которого проходит проезжая часть. Таким образом, при выходе из магазина люди попадают сразу на дорогу.

Чтобы детально изучить проблему, Юрий Коновалов инициировал встречу на месте с руководителем управы Калининского округа Владимиром Кильтау. Глава управы пообещал в ближайшее время организовать установку полусфер для безопасности пешеходов.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Он также заверил депутата, что в ближайшее время обратится в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта с предложением разработать проект по переносу дороги на безопасное от магазина расстояние. Вопрос остается на личном контроле Юрия Коновалова.

Николай Ступников