Экономический и инвестиционный потенциал региона представили финским бизнесменам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экономический и инвестиционный потенциал региона представил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на бизнес-миссии финских компаний, которая состоялась в режиме онлайн при содействии регионального правительства, посольства Финляндии в России и Финско-Российской торговой палаты.

Как отметил заместитель губернатора, Тюменская область лидирует в России по темпам роста индекса промышленного производства. В 2019 году валовый региональный продукт вырос на 8,3%, а объем инвестиций в основной капитал превысил 302 млрд рублей. В полтора раза превышен среднероссийский показатель по объему инвестиций на душу населения. Сегодня в регионе реализуется около 760 инвестиционных проектов.

Правительство Тюменской области предоставляет инвесторам комплексную административную, информационную и финансовую поддержку, в том числе – серьезные льготы по региональным налогам.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что Тюменская область входит в число российских регионов, которые в период пандемии COVID-19 взаимодействовали с бизнесом и совместными усилиями достигали возможности снятия ограничений и возвращения предприятий к работе.

В числе наиболее перспективных направлений для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Финляндией заместитель губернатора назвал нефтесервис, переработку полимеров, деревообработку, переработку сельхозпродукции, туризм и досуг.

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря отметил, что Тюменская область предоставляет финскому бизнесу множество возможностей для сотрудничества.

"Общий объем финских инвестиций в российскую экономику составляет сегодня около 12 миллиардов евро. У наших компаний сохраняется интерес к работе на российском рынке, в том числе в Тюменской области", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В бизнес-миссии приняли участие около 70 финских компаний, работающих в таких сферах, как машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, экологическая безопасность, сбор и переработка отходов, "зеленая" энергетика, информационные технологии, строительство, консалтинг, научно-исследовательская деятельность.

Региональный Центр поддержки экспорта представил финским партнерам ведущие предприятия Тюменской области. Отметим, что Финляндия входит в первую десятку стран мира по объемам экспорта тюменской продукции.

Диалог с финскими компаниями будет продолжен в онлайн-формате 11 ноября 2020 года, когда состоится Биржа контактов. Стороны определили следующие направления для обсуждения: технологии и оборудование для нефтегазовой промышленности, лесозаготовка и лесопереработка, обращение с отходами, строительство.