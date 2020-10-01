Тюменские депутаты решают с жителями города вопросы благоустройства

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Продолжается благоустройство на территории 4, 5 и 6 микрорайонов Тюмени. Здесь ремонтируют дворы и тротуары, обрезают кустарники возле домов, приводят в порядок деревья.

На большинстве объектов работы выполняются по обращениям жителей к депутату Тюменской городской думы Александру Захарову.

Так, активисты совета дома по ул. Широтной, 13в попросили депутата помочь сберечь во дворе зеленый участок, где автомобилисты устраивали несанкционированную парковку. При содействии народного избранника удалось в кратчайший срок установить ограждение и ограничить доступ машин. Жильцы дома позвонили в приемную депутата и поблагодарили его за помощь.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутат гордумы Александр Григорьев отреагировал на жалобу жильцов дома № 2а по ул. Боровской. Там после капремонта автомобильной дороги по ул. Энергостроителей вдоль школы № 72 подрядная организация убрала строительную технику. Однако блоки, использующиеся для ограждения, рабочие оставили во дворе многоэтажки.

Жильцы, обеспокоенные тем, что их парковочные места заняты, обратились к депутату. Народный избранник принял обращение граждан в работу, подключив к решению проблемы руководство управы Восточного округа. В результате блоки ограждения с придомовой территории вывезли, и горожане поблагодарили депутата за отзывчивость.

Николай Ступников