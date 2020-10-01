Сельхозпредприятия Тюменского района наращивают объемы производства

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Несмотря на сложную экономическую ситуацию, тюменские агропредприятия смогли увеличить выпуск продукции, сообщили в управлении АПК Тюменского района.

"По производству молока ЗАО "Успенское" является абсолютным лидером в Тюменском районе и одним из лучших в области. По сравнению с прошлым годом здесь прибавили по средним надоям от коровы и по общим объемам. Стабильные показатели также у Учхоза и птицефабрики "Боровская имени Созонова", где тоже содержится небольшое стадо коров", - рассказал заместитель начальника управления района Валерий Герасимов.

Что касается производства мяса, то большая ее часть приходится на птицефабрику "ПРОДО Тюменский бройлер". Оставшиеся 10-15% делят между собой частные подворья и кролиководческий комплекс "Рощинский", который сейчас переживает период реформирования.

"Можно сказать, что в нынешних условиях мы достигли оптимальной численности поголовья в размере 19-20 тысяч голов. В прошлом году на этот период было 17 тысяч. По-прежнему основной нашей задачей остается реализация продукции. Не сказать, что мясо кролика пользуется большой популярностью. Несмотря на все свои плюсы, это сейчас больше деликатес. Тем не менее, у нас стабильные поставки в регионы центральной России, а также на север Тюменской области. В последнее время наладили производство полуфабрикатов, особо ценятся пельмени ручной лепки", - сообщил генеральный директор предприятия Николай Степанов.