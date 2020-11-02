Мошенник обманул тюменку на 360 тысяч рублей

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Пытаясь заработать на электронной бирже, тюменка лишилась 360 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

В ходе переписки в одной из соцсетей женщина получила предложение сделать выгодные вложения на электронной бирже. Она могла заработать на разнице в цене при покупке-продаже валюты.

Собеседник убедил потерпевшую перевести деньги на указанный счет. Вскоре доверчивая горожанка поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.