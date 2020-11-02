Создание Западно-Сибирского НОЦ положительно скажется на развитии Тюменской области

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Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр положительно скажется на социально-экономическом развитии Тюменской области, Ямала и Югры.

Такую точку зрения высказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, комментируя реализацию программы "Сотрудничество" в 2020 году.

"Взаимодействие трех наших субъектов не ограничивается только программой "Сотрудничество", - отметил он. - Например, недавно совместными усилиями Тюменская область, Ямал и Югра создали Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, главная задача которого - интегрировать науку, образование и производство. Это, несомненно, положительно скажется на социально-экономическом развитии наших субъектов. Сотрудничество Тюменской области, Ямала и Югры имеет очень хорошие перспективы".

Создание Западно-Сибирского НОЦ инициировали сразу три губернатора - Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Уже с сентября 2018 года Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ начали активную разработку программы деятельности Центра.

Основная цель НОЦ - переход от ресурсной экономики к экономике знаний. Благодаря новым исследованиям и разработкам мирового уровня, повысится инвестиционная привлекательность большой Тюменской области (включая севера), вырастет рост уровня жизни людей и человеческого капитала.