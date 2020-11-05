Тюменские депутаты поручили счетной палате провести дополнительные проверки

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Провести дополнительные проверки в 2021 году поручили счетной палате депутаты Тюменской городской думы. В план работы включили десять контрольных мероприятий.

Как подчеркнул заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов, контрольная деятельность – одно из ключевых направлений в работе представительного органа местного самоуправления, а вопросы, включенные в план проверок, основаны на обращениях жителей.

Так, по его предложению, счетная палата проверит использование средств бюджета, направленных на создание, развитие и содержание ливневой системы водоотведения в 2019-2020 годах, а также озеленение и ведение лесного хозяйства.

"На развитие системы водоотведения по разным муниципальным программам ежегодно расходуется порядка 200 миллионов рублей. Считаю необходимым изучить эффективность использования бюджетных средств в этом направлении и понять, какие тенденции сформированы", – отметил Дмитрий Осипов.

Он добавил также, что не менее актуален для тюменцев и вопрос озеленения: "Горожане активно обсуждают вопрос. Ежегодно на улицах областного центра высаживают несколько тысяч деревьев, реализуются различные программы, в том числе с участием горожан, а значит, расходуются немалые средства, поэтому важно посмотреть результаты проделанной работы".

Депутат Юрий Коновалов, в свою очередь, инициировал проверку использования бюджетных средств, направленных на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства и своевременности поступления в бюджет доходов от размещения нестационарных торговых объектов в Тюмени.

"Мои предложения в план работы счетной палаты обоснованы тем, что многие проверки вообще не проводились либо проводились более десяти лет назад", – пояснил он.

В план работы счетной палаты города также внесены предложения Оксаны Величко и Степана Киричука.

Николай Ступников