Тюменским учреждениям снизили плату за аренду муниципальной земли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутаты Тюменской городской думы внесли изменения в методику расчета платежей за пользование муниципальным имуществом.

Теперь понижающий коэффициент 0,01 будет действовать в отношении земель, занятых объектами капитального строительства и арендуемых учреждениями вне зависимости от основного вида деятельности, а также органами государственной власти и местного самоуправления.

Такое решение депутатов позволит расширить список граждан и юридических лиц, которые имеют право на льготную аренду муниципальной земли. Ранее этой методикой был установлен понижающий коэффициент для 15 категорий арендаторов. К ним относятся социально ориентированные некоммерческие организации, муниципальные предприятия, обслуживающие объекты системы коммунальной инфраструктуры, общественные объединения и другие субъекты.

За внесение изменений в методику расчета платежей проголосовала депутат Наталья Проскурякова.

"В наше нелегкое время любая мера поддержки – это "ложка к обеду", – отметила она. – Городская дума и администрация идут на эти меры, чтобы поддержать работоспособность организаций-арендаторов, вне зависимости от видов деятельности, сохранить рабочие места и привычную для граждан инфраструктуру".

Ее мнение разделяет и депутат Екатерина Вешкурцева: "Вопрос актуальный, а решение, принятое народными избранниками, направлено на поддержку организаций, оказывающих различные услуги населению", – подчеркнула она.

Николай Ступников