Мошенница выманила у пенсионерки более 150 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Под диктовку мошенницы пенсионерка перевела на неизвестные номера 158 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает Тобольский отдел МВД России.

Как выяснили правоохранители, женщина 1952 года рождения разместила через риелтора объявление о продаже квартиры. Позже ей позвонила потенциальная покупательница. Она сообщила тоболячке, что готова приобрести жилье и внести залог в размере 50 тыс. рублей, так как сама находится в другом регионе.

Мошенница заверила пенсионерку, что отправила деньги на ее банковский счет. Чтобы убедиться в поступлении средств, она попросила женщину пройти к банкомату. Под диктовку злоумышленницы потерпевшая выполнила ряд операций и в итоге перевела на неизвестные номера телефонов 158 тыс. рублей.