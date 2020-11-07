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Мошенница выманила у пенсионерки более 150 тысяч рублей

Происшествия, 14:15 07 ноября 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Под диктовку мошенницы пенсионерка перевела на неизвестные номера 158 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает Тобольский отдел МВД России.

Как выяснили правоохранители, женщина 1952 года рождения разместила через риелтора объявление о продаже квартиры. Позже ей позвонила потенциальная покупательница. Она сообщила тоболячке, что готова приобрести жилье и внести залог в размере 50 тыс. рублей, так как сама находится в другом регионе.

Мошенница заверила пенсионерку, что отправила деньги на ее банковский счет. Чтобы убедиться в поступлении средств, она попросила женщину пройти к банкомату. Под диктовку злоумышленницы потерпевшая выполнила ряд операций и в итоге перевела на неизвестные номера телефонов 158 тыс. рублей.

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# мошенничество

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