Нефтегазовые компании инвестировали в тюменские предприятия 160 млрд рублей

из аккаунта Антона Машукова в Instagram из аккаунта Антона Машукова в Instagram

Продукцию на общую сумму 156,9 млрд рублей заказали нефтегазовые компании у предприятий Тюменской области в 2019 году.

Такие данные представил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков в своем аккаунте в Instagram. Он подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию в нефтегазовой отрасли, сумма растет из года в год: в 2017 году она составляла 66,5 млрд рублей, в 2018 - 90,7 млрд.рублей.

"На фоне стабильно низких цен на нефть, инвестиционные программы нефтяников снижаются, а это значит, что каждый рубль прироста - победа в сложной конкуренции между регионами и компаниями, победа над импортом", - написал Антон Машуков.

| Фото: из аккаунта Антона Машукова в Instagram | Фото: из аккаунта Антона Машукова в Instagram

Большую роль в этом он отвел Тюменскому нефтегазовому форуму. Именно на нем в 2017 и 2018 годах прошли первые закупочные сессии - уникальный на тот момент формат прямого взаимодействия поставщиков и заказчиков. В последующие годы он перешел в технологические дни, когда компании презентуют свои новинки непосредственно заказчику.

"Именно на форуме мы договариваемся с партнерами о реализации новых инвестиционных проектов. Так в городе появятся два самых современных научных центра исследования керна "Новатэка" и "Газпромнефти" объемом инвестиций более 7 миллиардов рублей", - заключил Антон Машуков.

| Фото: из аккаунта Антона Машукова в Instagram | Фото: из аккаунта Антона Машукова в Instagram

Евгения Шевцова