"Роснефть" на ТНФ-2020 представила цифровые технологии в энергетике

| Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз»

Ряд цифровых проектов представила компания "РН-Уватнефтегаз", входящая в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", на XI Тюменском нефтегазовом форуме. На стенде предприятия был презентован комплекс дистанционного управления объектами энергетики на месторождениях Уватского проекта, сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз".

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Программный комплекс на базе информационно-технической платформы отечественного производства интегрирован в единую информационно-технологическую среду мониторинга работы производства "Сфера". Его внедрение позволило предприятию на 15% повысить уровень надежности и эффективности энергоснабжения нефтепромыслов, а также достичь нового уровня безопасности работы персонала на месторождениях.

Управление объектами энергетики на месторождениях, находящихся на значительном удалении от крупных городов, ведется из единого оперативно-диспетчерского центра в Тюмени. Центр оборудован системой сбора, обработки и хранения данных о параметрах энергообъектов Уватского проекта. Высокая степень автоматизации позволяет прогнозировать возможные отклонения от заданного режима, а диспетчеру управлять работой объектов энергетики дистанционно в реальном времени.