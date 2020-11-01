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Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлены на три месяца

Экономика, 15:16 12 ноября 2020

www.mos.ru

Для малого и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших от пандемии, продлена отсрочка по налогам и взносам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Отсрочка будет действовать еще три месяца.

Предложение дополнительно поддержать предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей озвучил Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном инвестиционном форуме "Россия зовет!". По его словам, не все компании имели объективную возможность восстановить своё прежнее положение. Проблемы у них сохраняются, поэтому требуется помощь государства.

Михаил Мишустин на заседании правительства 12 ноября уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, а также для представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

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# малый бизнес , Михаил Мишустин , налоги , отсрочка , предприниматели

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