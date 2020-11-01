В Тюмени пенсионерка отдала мошеннику деньги у подъезда дома

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130 тыс. рублей лишилась 81-летняя тюменка, доверившаяся мошеннику. Пенсионерка сама отдала деньги злоумышленнику у подъезда, сообщает региональное УМВД России.

Пожилая женщина обратилась в дежурную часть тюменской полиции и рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что якобы сын женщины стал виновником ДТП и его могут привлечь к уголовной ответственности. Неизвестный потребовал у женщины крупную сумму.

"Пенсионерка, встретившись лично со злоумышленником у подъезда своего дома, передала ему 130 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в правоохранительные органы", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Подозреваемого ищут.